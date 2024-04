Incidente sul lavoro a Cusago - morto un ragazzo di 23 anni | è caduto in una macchina tritarifiuti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) Undi 23di origini egiziane èvenerdì sera mentre lavorava in un’azienda di smaltimento di rifiuti industriali in viale Europa a, in provincia di Milano. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbein una. Inutili i soccorsi arrivati sul posto. L’sulè avvenuto intorno alle 23.30. Sembra che il ventiquattrenne stesse cercando di liberare i nastri di unrio per la distruzione di scarti di lavorazione del legno. Nel tentativo di far funzionare laci sarebbedentro, restandovi stritolato. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica coordinate dall’Agenzia regionale di ...