In casa mezzo chilo di hashish e 40 dosi di cocaina - arrestati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) San Miniato (Pisa), 20 aprile 2024 – Proseguono i controlli dei carabinieri di San Miniato, che venerdì sera hanno arrestato in flagranza due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno notato un rapido passaggio di mano, tra due individui, di un pacchetto sospetto. Attratti dall’azione fulminea, i carabinieri hanno deciso di entrare in azione: il pacchettino conteneva alcuni grammi di. E’ scattata così la perquisizione domiciliare in un appartamento, dove c’era un’altra persona, e sono spuntati quattro panetti diper un peso complessivo di circa, 40diper un peso complessivo di circa 400 grammi, materiale per il confezionamento dello stupefacente e circa 2.500 euro in contanti. I due sono stati ...