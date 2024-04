Imporre i formaggi oggi è anacronistico | la risposta dei ristoratori vegani al ministro Lollobrigida

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 20 aprile 2024) «Che poi,o è solo una preparazione… la ricotta si chiama così perché cotta due volte, noi la facciamo con le mandorle: qual è il problema?». Valentina de Matteis di Romeow Cat Bistrot (ristorante di cucina vegetale di Roma) e della pasticceria Julietta Pastry and Lab, non ha gradito molto le dichiarazioni deldell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco. E come lei, anche altri colleghi. Per valorizzare di più il comparto caseario, ilha detto di voler obbligare ia servire più. Ma nel 2024, per gli chef, è un po’. Valentina De Matteis, Romeow Cat Bistrot e Julietta Pastry and Lab Sì ai(ma quelli ...