Il traghetto da Capri finisce contro il molo - feriti 43 passeggeri

(Di sabato 20 aprile 2024) Sarà l’analisi della scatola nera a chiarire la dinamica dell’incidente alBeverello, a Napoli, dove ieri mattina la nave veloce Isola di Procida, proveniente da, è finitauna banchina durante la manovra di ormeggio: 44 i, tanta la paura a bordo tra i 163tra cui moltissimi turisti stranieri. Ierano già quasi tutti in piedi e pronti a sbarcare quando ilè finitola banchina: in tanti sono caduti, alcuni anche dalle scale finendo nel pianerottolo e riportando vari traumi. Indaga la Guardia costiera.

