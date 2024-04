Il rischio di un’Europa irrilevante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) Riccardi La resa del Giappone del ’45 pose termine alla seconda guerra mondiale. Iniziò una nuova era i cui effetti stanno germogliando in una “età delle incertezze”. Gli Usa detentori di potenza militare ed economica si ersero a protettori della Europa devastata. L’alleato U rapidamente si trasformò in nemico nella guerra fredda conclusasi con il crollo del Muro. La fine del conflitto cosa ha rappresentato per il Vecchio Continente? Per secoli, attraverso le sue Nazioni, il più importante attore che del mondo ne aveva colonizzato una buona parte. Si creò una nuova Europa ovvero iniziò il suo declino? La potenza militare, gestita oltreoceano, fu sostituita da quella mercantile. Si aprì un mercato comune dominante. Tentativi molti per una Europa politica mai esistita. Anche con istituzioni di governance, di fatto esercitata da Francia e Germania. Quest’ultima pivot di Paesi piccoli ...