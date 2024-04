Il riscaldamento globale ci renderà più poveri

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 20 aprile 2024) Sì, i cambiamenti climatici avranno un impatto – pesantissimo – anche sulla nostra economia. Secondo quanto pubblicato su Nature, parliamo di una riduzione in media proprio del 19% entro il 2049 a causa dei cambiamenti climatici in corso e del, con un aumento delle disparità fra i Paesi più ricchi e quelli a basso reddito. Il modello è stato elaborato dall’ Istituto tedesco di Potsdam per la Ricerca sull’Impatto Climatico sulla base dei dati climatici ed economici raccolti in 40 anni in 1.600 località. Le conseguenze delle emissioni incontrollate dei gas responsabili dell’effetto serra non saranno però avvertite in modo uguale nelle varie parti del mondo., chi pagherà il prezzo più alto A soffrire di più, secondo il modello, saranno i Paesi a basso ...