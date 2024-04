Il Premio Oscar Vittorio Storaro presidente di giuria del Villammare Festival Film&Friends 2024

(Di sabato 20 aprile 2024)sarà ildidelFilm&Friends, in programma dal 22 al 29 agosto. Il maestro della lucesarà ildidelFilm&Friends. Triplice, l'autore della fotografiasi è aggiudicato 3 volte l'ambita statuetta con i film Apocalypse Now, Reds e L'ultimo imperatore. Una fotografia impeccabile la sua, una carriera luminosa costellata di riconoscimenti, sarà aldal 22 al 29 agosto ed è già pronto a ...

Dopo quello all'attrice Milena Vukotic, l'Accademia del Cinema Italiano ha annunciato un secondo David alla Carriera che sarà consegnato al compositore Premio Oscar Giorgio Moroder in occasione della ... (comingsoon)

Antonio Vivaldi: il montatore di Bohemian Rapsody dirigerà un biopic sul compositore - John Ottman, montatore Premio Oscar di Bohemian Rapsody, dirigerà un film sulla vita del compositore Antonio Vivaldi.badtaste

“Close to you” di Dominic Savage - Elliot Page, archiviati un Premio Oscar e numerosi altri premi ottenuti come Ellen Page, a 37 anni è co- sceneggiatore, con il regista Dominic Savage, di una vicenda dolorosa che ha molto di autobiogr ...nonsolocinema

