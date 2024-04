(Di sabato 20 aprile 2024) Secondo unsegreto del ministero degli Esteri, Mosca sta elaborando piani per cercare digli avversari occidental... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Teheran è pronta a usare ’un’arma mai impiegata prima’ per rispondere ad un attacco di Israele. La minaccia arriva dal portavoce della Commissione per la sicurezza del regime degli ayatollah. Gli ... (ilsole24ore)

Il piano russo per indebolire l'occidente, sfruttando Kyiv. Un documento riservato - Mosca sta elaborando una strategia per cercare di indebolire gli avversari occidentali, compresi gli Stati Uniti, e sfruttare la guerra in Ucraina per forgiare un ordine globale libero da quello che c ...ilfoglio

Ucraina-Russia, Mosca “pronta a colloqui ma non con Zelensky” - (Adnkronos) – I segnali che la Russia è pronta a negoziare sull'Ucraina per porre fine alla guerra "non sono solo una finzione", ma i colloqui con Vladimir Zelensky sono fuori discussione, perché non ...meridiananotizie

Il piano segreto di Mosca per indebolire l’Occidente: fake news e campagne economiche e psicologiche - Un documento pubblicato dal Washington Post rivela la campagna del Cremlino contro “i punti vulnerabili” dei Paesi che si oppongono alla Russia ...repubblica