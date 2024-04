Il Pd e il M5s vogliono mettere Matteotti nel loro pantheon - ma basterebbe seguire le sue idee

(Di sabato 20 aprile 2024) Finalmente un centenario che potrà essere ricordato per i pezzi di verità che svelano una storia straordinaria e drammatica, pezzi di verità a lungo taciuti. Nel duello a sinistra che ha punteggiato l’intero Novecento, Giacomoè stato considerato una figura atipica, antifascista sì, martire sì, tuttavia un socialista democratico di cui diffidare per essere stato antibolscevico, amante e difensore della libertà e della democrazia parlamentare in un tempo in cui parlamento e libertà individuali venivano considerati, da fascisti e comunisti, accidenti pericolosi di cui liberarsi nel nome di due dittature – la nazione e il proletariato – che segneranno lunghi decenni del secolo scorso. La casa editrice Einaudi si rifiutò di pubblicarlo, Palmiro Togliatti scrisse di lui pagine terribili, Antonio Gramsci lo considerò «il pellegrino del nulla», un politico che aveva ...

Accordo fermo al palo. Pd-M5S, entro mercoledì la riunione a Roma: "Ma i tempi sono stretti" - I dem fiorentini attendono una chiamata per poter chiudere l’alleanza. Conte e Schlein già d’accordo, "ma le europee ora hanno la priorità". E Montanari avverte: "Se l’appello non avrà risposte alzo b ...lanazione

Europee: la carica dei candidati alle Parlamentarie M5s, compreso qualche ex. Lunedì nuovo voto per definire le liste - C’è chi punta a un secondo mandato come l’eurodeputato Dario Tamburrano, ci sono ex parlamentari di Camera e Senato come il toscano Gianluca Ferrara o Paolo Bernini in Emilia Romagna. Ci sono ex sinda ...ilfattoquotidiano

Gilda Sportiello insultata alla Camera dopo la confessione sull'aborto: la denuncia della deputata M5S - La deputata del M5S Gilda Sportiello, dopo la sua testimonianza sull’aborto alla Camera, ha riferito di essere stata insultata “in Aula e sui social” ...notizie.virgilio