Il Pd e il M5s vogliono mettere Matteotti nel loro pantheon - ma basterebbe seguire le sue idee

(Di sabato 20 aprile 2024) Finalmente un centenario che potrà essere ricordato per i pezzi di verità che svelano una storia straordinaria e drammatica, pezzi di verità a lungo taciuti. Nel duello a sinistra che ha punteggiato l’intero Novecento, Giacomoè stato considerato una figura atipica, antifascista sì, martire sì, tuttavia un socialista democratico di cui diffidare per essere stato antibolscevico, amante e difensore della libertà e della democrazia parlamentare in un tempo in cui parlamento e libertà individuali venivano considerati, da fascisti e comunisti, accidenti pericolosi di cui liberarsi nel nome di due dittature – la nazione e il proletariato – che segneranno lunghi decenni del secolo scorso. La casa editrice Einaudi si rifiutò di pubblicarlo, Palmiro Togliatti scrisse di lui pagine terribili, Antonio Gramsci lo considerò «il pellegrino del nulla», un politico che aveva ...