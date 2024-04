Il monologo di Antonio Scurati sul 25 Aprile | ecco il testo censurato dalla Rai

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Roma, 202024 - Ma cosa dice ildi"cancellato"Rai, anche se l'azienda smentisce che si tratti di censura?lo dunque ilscritto dall'autore di 'M il figlio del secolo' e che si apre con il ricordo dell'omicidio di Giacomo Matteotti, di cui quest'anno ricorrono i 100 annimorte. Alla fine il riferimento alla premier Giorgia Meloni, che sottolinea, non ha mai ripudiato "nel suo insieme l’esperienza fascista". "Lo attesero sotto casa in cinque, tutti squadristi venuti da Milano, professionisti della violenza assoldati dai più stretti collaboratori di Benito Mussolini. L’onorevole Matteotti, il segretario del Partito Socialista Unitario, l’ultimo che in Parlamento ancora si ...