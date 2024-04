Il lungo addio dell’arciprete | Lo confesso - ho dato le dimissioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) "La sera del 24 febbraio ho scritto al mio “principale” per rassegnare le". Leggero e ironico fino all’ultimo, monsignor Silvano Provasi, al compimento dei 75 anni ha rimesso il suo mana quello che, da punto di vista pastorale e amministrativo, è il suo “capo”, vale a dire l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Senza fronzoli, senza rumore. Come aveva fatto a suo tempo, 17 anni fa, Leopoldo Gariboldi, suo predecessore. "Chiamatemi soltanto don Silvano. Gli altri titoli, come quelli di monsignore o arciprete, stanno bene soltanto sulle carte intestate" aveva premesso immediatamente l’arciprete al momento del suo insediamento, il 30 settembre del 2007. Raccoglieva un’eredità pesante, quella di un colosso come don Dino Gariboldi, rimasto 28 anni alla guida del capitolo del Duomo di Monza, una carica speciale con ...