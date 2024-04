Il Liverpool di Klopp batte i corner con l’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 20 aprile 2024) Anni fa Walter Zenga allenava il Catania e dagli spalti qualcosa non quadrava: cos’erano quegli schemi sui calci da fermo apparentemente buffi eppure efficaci? Poi, il mistero ebbe un nome: Gianni Vio, un ex impiegato di banca che si era messo a studiare e si era specializzato sue punizioni, che portava in dote oltre quattromila schemi e pazienza se dagli spalti l’impressione era di una messinscena, si tramutavano in gol. Gianni Vio, da curiosa novità, è immediatamente diventato una star, era anche nello staff della Nazionale campione d’Europa, ha seguito Conte al Tottenham e ha reso i calci da fermo una cosa seria. Sembrava già avveniristico, prima che arrivasse il, con la sua reputazione internazionale, prima che arrivasse Jurgen, con la sua attrazione per la modernità. Prima, cioè, che gli schemi per i ...