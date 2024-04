Il limbo dei birmani a Mae Sot - in Thailandi - in attesa di vedere in faccia i militari

(Di sabato 20 aprile 2024) "Voglio vederli in. Sto aspettano di vederli in", dice Ramona. Aspetta sotto il secondo ponte “dell’amicizia”, il più grande dei due che collegano

Il limbo dei birmani a Mae Sot, in Thailandia, in attesa di "vedere in faccia" i militari - La caduta della città di Myawaddy, il più importante centro di confine in Birmania, ha segnato una svolta nella guerra civile. Dalla settimana scorsa moltissimi profughi aspettano sotto il ponte che c ...ilfoglio

Comunità psichiatriche nel limbo: "Preoccupati per i nostri ragazzi" - Sono preoccupati i famigliari degli ospiti delle Comunità protette di via Lombroso, che accolgono una quarantina di utenti affetti da disagio psichico. Utenti che presto dovranno essere trasferiti per ...ilrestodelcarlino

Megalopolis 'invendibile', il film di Coppola rischia il limbo - Il film di una vita di Francis Ford Coppola rischia di rimanere nel limbo. Secondo quanto riferisce Hollywood Reporter, Megalopolis, ispirato all'antica Roma, ha ricevuto tiepida accoglienza da parte ...ansa