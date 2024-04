Il lavoro non ha genere. Ecco le donne vincenti. Ce l'hanno fatta oltre gli stereotipi

(Di sabato 20 aprile 2024) Sono gli, i condizionamenti culturali e le resistenze che ci fanno pensare che esistono i lavori da uomo e i lavori da donna. Si è ragionato su questi temi giovedì nell’incontro promosso del Gruppo imprenditoria femminile di Confindustria Alto Milanese. L’incontro verteva su ‘“Sfida diin ruoli non tradizionali”, e ha permesso di ascolare le testimonianze di imprenditrici e lavoratrici. Ha introdotto Stefania Solari, in rappresentanza del Gruppo: "Questo evento vuole essere un punto di partenza e stiamo già pensando di lanciare un progetto concreto: raccogliere l’adesione di aziende pilota che cercano tecnici e aiutare a formare e preparare risorse femminili selezionate". Debora Nozza è computer scientist e assistant Professor all’Università Bocconi di Milano. Ha ottenuto il più grande finanziamento ...

