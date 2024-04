Il governo racconta balle - una follia pur - non ci fermiamo | Landi -i, sceneggiata in piazza

(Di sabato 20 aprile 2024) "Adesso basta". Già il nome dell'iniziativa la dice lunga (e strappa anche un sorriso sarcastico). Si parla della sfilata organizzata da Maurizioni e Pierpaolo Bombardieri, segretari di Cgil e Uil, inper i lavoratori e soprattutto contro il. Eni ha iniziato a urlare, e straparlare, sin dal principio: "In questaparla il Paese reale, visto che stanno dicendoe irreggimentando tutto", ha premesso mister Cgil. "Il mondo del lavoro non ce la fa più - riprende -: un problema salariale grande come una casa, una precarietà inaccettabile, problemi di fondo perché i diritti fondamentali della nostra Costituzione oggi non sono garantiti, a partire dal diritto alla salute, alla sanità, all'istruzione e al lavoro sicuro. C'è bisogno di cambiare, ascoltando ...

