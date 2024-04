Il Giappone vuole diventare un alleato globale (e non solo regionale) degli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 20 aprile 2024) Pronti aglobali. È il titolo dell’ultimo numero del magazine settimanalese Nikkei Asia, su cui campeggia un’immagine del primo ministro Fumio Kishida con un mappamondo in mano. Non è un caso. Il premierse ha proseguito e ampliato la strategia messa in piedi dal predecessore Shinzo Abe, completando ormai del tutto il «risveglio» strategico di Tokyo. Un risveglio suggellato la scorsa settimana, durante la visita di Stato negliche lo ha portato a firmare oltre settanta accordi bilaterali con Joe Biden alla Casa Bianca, con un discorso di fronte al Congresso americano. «Non siete da soli a sostenere l’ordine, siamo al vostro fianco come tomodachi, migliori amici», ha garantito. Fino alla fineanni Ottanta, in pochi ...