Il generale Tricarico | La reazione ci riguarda tutti Chi può far finire le guerre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 aprile 2024) «Ladell'Iran non sarà negli impenetrabili cieli di Israele, ma riguarderàquanti noi. Gli ayatollah stanno già risvegliando i dormienti lupi solitari». È quanto sostiene Leonardo, ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare. Che idea si è fatto rispetto alla risposta di Israele all'Iran? «É stato applicato il principio del contrappasso. Israele, a Gaza, non ha avuto alcun riguardo per quanto concerne la proporzionalità della risposta. Adesso, invece, ha dovuto subirla. Pur essendo stato oggetto di un massiccio attacco, realizzato per far danni, ha dovuto contenere la. La scelta dell'Iran, a differenza di come vogliono far passare molti, non è stata uno scherzo o una messa in scena». Danni, però, non ne sono stati fatti in entrambe le operazioni. «Da parte iraniana non è ...