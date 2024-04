IL FLOP Ascolti bassi - la Rai  cancella dopo due puntate Forte e Chiara -  lo show di Francini

Flop Francini , la Rai chiude il programma in anticipo : "Non ha prodotto i risultati auspicati ": A comunicarlo direttamente la Direzione Prime Time della Rai con una nota ufficiale, che ha deciso di non mandare in onda la terza e ultima puntata a causa dei bassi ascolti. Il comunicato ufficiale "...

Federico Zampaglione: "Arte e famiglia i miei punti fermi. Oggi sono felice" - FOTO/VIDEO: Sanremo Non escludo il ritorno" Gli alti e bassi della vita - ...ero convinto che sarebbe andato benissimo ed invece è stato un flop ... ascolti e social media, mantenere la propria stabilità emotiva ...