Il Como vola - FeralpiSalò sconfitta 5-2 | per i gardesani resta l’incubo retrocessione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Ilcompie un passo prezioso verso la promozione diretta, lavede allontanarsi in modo preoccupante la salvezza. È questo, in estrema sintesi, il succo del derby dei Laghi, che si conclude con un rotondo 5-2 che consolida le ambizioni dei lariani e non offre la sospirata risalita ai, che rimangono prigionieri della zona. Complici le importanti motivazioni delle due contendenti, la partita del “Garilli” si apre subito su ritmi piuttosto elevati. I lariani cercano di assumere il comando delle operazioni, ma isi fanno valere e al 10’ cullano per alcuni secondi l’illusione del vantaggio, ma la rete di Dubickas viene annullata per una spinta ai danni di Iovine di Felici, autore dell’assist vincente all’ex attaccante del Pordenone. È comunque un buon ...