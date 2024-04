Il cammino dell’Academy PB alle finali Under 19 Eccellenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) La FIP ha ufficializzato il programma completo delleNazionali19che si svolgeranno fra i palasport di Chiusi e Chianciano Terme dal 29 aprile al 5 maggio prossimi e che vedranno come protagonista anche la squadra biancorossa. Il Pistoia Basket Junior è stato inserito nel girone B con Vis 2008 Ferrara, Pallacanestro Varese e Fortitudo Basket Francavilla. La prima partita dei biancorossi è prevista per il prossimo 29 aprileore 20, all’Estra Forum di Chiusi, contro la formazione estense. I risultati della prima giornata, poi, determineranno il calendario delle partite successive: in caso di vittoria al debutto, Pistoia giocherebbe la seconda gara il 30 aprileore 20 a Chianciano Terme con la perdente dell’altra partita del lunedì (ovvero Francavilla-Varese) e il 1° ...