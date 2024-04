Il brand spagnolo festeggia al Museu Nacional con un défilé speciale

(Di sabato 20 aprile 2024) It’s not about wedding dresses. It’s about art. Questa la scritta che campeggia sull’ingresso delNacional d’Art de Catalunya il 19 aprile 2024, la data della grande festa di compleanno di Atelier Pronovias. Il60 anni di abiti da sposa a Barcellona con una sfilata. Abiti da sposa, 5 tendenze dalle passerelle X ...

Zara: Scopri il vestito boho che fa sognare tutte le appassionate di moda durante l’estate 2024! - L'estate è la stagione ideale per adottare uno stile boho, romantico e casual. E se stai cercando il capo perfetto per esaltare il tuo look, non cercare oltre: Zara ha quello che fa per te! Il brand s ...stopandgo.tv

Da Jean Paul Gaultier a Dries Van Noten, Puig valuta il suo portafoglio oltre 2 miliardi - Il valore dei marchi del gruppo prossimo alla quotazione è cresciuto del 42% negli ultimi due anni. Nel 2023 Rabanne ha fatturato 1 miliardo, obiettivo anche per Carolina Herrera e Charlotte Tilbury, ...milanofinanza

Il gruppo spagnolo Puig sbarca in Borsa: capitalizzazioni fino a 14 miliardi - Il colosso del beauty punta a vendere 3 miliardi di euro di azioni, mettendo tra il 21 e il 24% del capitale sociale nelle mani di investitori esterni ...affaritaliani