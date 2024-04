Il Bestiario della settimana – Credere - obbedir - spalmare | Lollo ministro formaggino e la zuffa con il Gambero Rosso

Torna ’Natura magica in poltrona’, la rassegna di eventi sulla montagna e l’ambiente organizzata dall’omonima associazione di promozione sociale di Gambettola. L’appuntamento è per questa sera alle ... (ilrestodelcarlino)

Il Bestiario della settimana – Credere, obbedire, spalmare: Lollo ministro formaggino e la zuffa con il Gambero Rosso - Il ministro formaggino fa il bis con Rita Levi... Montalcino. Farage resuscita Cawkwell. Tosi vara Forza (Nord) Italia.lanotiziagiornale

Natale di Roma, nuove luci nella Villa di Massenzio, la Dea Roma e tante mostre e rievocazioni storiche - Tutti gli eventi, dalla mostra per la Pace in Campidoglio, alla corsa podistica sull'Appia, alle mostre nei Musei fino allo spettacolo di Maurizio Battista ...roma.corriere

A Roma nasce Chroma, nuovo spazio polifunzionale nella storica Via del Mandrione - Una nuova realtà che non intende ospitare solo progetti espositivi, ma porsi come luogo di incontro e scambio tra artisti emergenti e non. Ad inaugurarlo è la mostra di un noto illustratore piemontese ...artribune