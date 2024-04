Il baby Milan entra nella storia Porto raggiunto e battuto ai rigori | è finale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) Piccolo, grande Diavolo. C’è unche sorride (eccome) in Europa: quello di Ignazio Abate. L’anno scorso la Youth League era finita in semi, contro l’Hajduk Spalato.ta, questa volta. Dopo le vittorie aicontro Braga e Real Madrid, la gioia arriva per la terza volta dagli undici metri. E come col Real, la firma decisiva è di Zeroli: fresco di rinnovo fino al 2028, in panchina giovedì sera in Europa League all’Olimpico, in campo ieri per cre lain programma a Nyon, lunedì alle 18, con l’Olympiacos. Abate sceglie il suo classico 4-2-3-1 con Raveyre tra i pali, Simic e Nsiala cli, Magni e Bartesaghi esterni esterni bassi. Malaspina e Stalmach davanti alla difesa, poi il terzetto Scotti-Zeroli-Sia alle ...