Il 25 aprile - in piazza Lucio Dall - si terrà un evento per scoprire una nuova disciplina Pickleba -l, lo sport per tutti approda in città

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Una. Facile da imparare, con poche regole e il vantaggio di saper rompere le barriere generazionali. Il necessario: racchette, una pallina e tanta voglia di divertirsi. Illlall’ombra delle Due Torri con undedicato il 25(il primo di una serie di giornate), organizzato da GiocaAsd, in collaborazione con gli assessorati alloe alla Scuola del Comune di Bologna e l’Asd Dojo Equipe. Alla la Tettoia Nervi ina,e 10 alle 17, saranno allestiti due campi per permettere agli studenti e ai loro accompagnatori di entrare nel mondo di unoancora poco conosciuto, ma in grande espansione. ...