Il 25 aprile a Roma Gli studenti attaccano | | No a simboli sionisti Corteo ad alta tensione

(Di sabato 20 aprile 2024) Porta San Paolo, nel quartiere Ostiense e dove il 10 settembre 1943 anche l’allora quarantasettenne Sandro Pertini combatté strenuamente nella difesa della capitale dall’occupazione tedesca, sarà il teatro la mattina del 25di un confronto le cui conseguenze non si possono ipotizzare. Nel giorno della Liberazione, 79 anni dopo, quasi alla stessa ora attorno alle otto del mattino, si ritroveranno l’un contro l’altro il Movimento deglipro palestinesi e la Brigata Ebraica, i cui membri deporranno corone di fiori in onore dei combattenti morti durante la Resistenza. Le autorità stanno studiando come evitare contatti, visto che il conflitto nel Vicino Oriente è al momento senza soluzione. La presidente del Movimento pro Palestina, Maya Issa, afferma decisa che "non permetteremo che sia esposto e associato alla Resistenza nessun simbolo ...