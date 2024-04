Il 23 aprile Le donne tra sicurezza e legalità - le scuole con Fervicredo

(Di sabato 20 aprile 2024) “Letra” è il tema dell’incontro organizzato dagli Istituti della Cittadella scolastica di Mirano in collaborazione con l’Associazione(Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere) che si terrà martedì 23presso l’Auditorium “A. Trevisan”, a Mirano (Ve). Gli Studenti di IV anno a cui si rivolge l’evento, che sarà divisi in due turni, saranno ben 750! “L’universo femminile – afferma Mirko Schio, Presidente di-, ricco e prezioso, con le sue mille sfaccettature e le sue infinite potenzialità su ogni fronte della vita, è fonte di ispirazione anche in tema di. Lo vogliamo testimoniare soprattutto ai più giovani, fornendo agli studenti la possibilità ...

La storia di Henri Landru, il serial killer francese conosciuto come il “Barbablù di Gambais” - In molti lo conoscono come il "Barbablù di Gambais": ecco la storia di Henri Landru, famoso serial killer francese.tag24

Giulia De Lellis e Del Bufalo, è ufficiale: baci con il fratello di Diana - Giulia De Lellis ha ufficializzato la storia con Giulia De Lellis: ecco cos'ha condiviso il fratello di Diana Del Bufalo ...gossipetv

Chiara Ferragni e Fedez, l'Estetica Cinica: «La gente non li sopportava già prima. Lo capisco: sono stata povera» - Non aveva mai voluto commentare la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez: «Perché dovrei sputare in faccia a una persona che conosco e con la quale sono amica Non mi sembra ...ilmessaggero