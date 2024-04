Il 2024 si sta rivelando rivoluzionario per l’ecosistema della moda

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 20 aprile 2024) Se non avete ancora ascoltato la nuova puntata de “La teoria”, il podcast di Giuliana Matarrese per Linkiesta Etc dedicato al fashion system, cliccate qui. A volte, quando nella propria vita si è raggiunto l’obiettivo che ci si era preposti, la visione creativa che si sognava da ragazzini può prendere vita e conquistare un pubblico che, fino al momento prima, si sentiva non rappresentato. È un fenomeno salutare, oltre che il segnale di un’avvenuta maturazione. Per quanto nel mondosi sia poco abituati ad eventualità del genere, tra designer e direttori creativi che hanno da molto, moltissimo, superato gli anta, ma anche la loro presa sul pubblico e che hanno nessuna voglia di abbandonare il ruolo da protagonisti, a volte succede. Ribadiamolo a scanso di equivoci: aver raggiunto o superato una ...