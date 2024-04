I pronostici di sabato 20 aprile | Serie A - Premier Leagu - Li -a, Bundesliga

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 20 aprile 2024) Idi20, tornano in campo i principali campionati europei:A,e, Liga,e Ligue 1. Tutti i principali campionati d’Europa sono ormai giunti alle battute finali, e oltre alla lotta per le posizioni che contano in questo periodo si infiammano le sfide in zona retrocessione. Nella Liga ad esempio il Celta Vigo in zona pericolo ha l’occasione di fare tre punti pesanti in zona salvezza contro il tranquillo Las Palmas, e anche il Rayo Vallecano proverà a evitare quanto meno la sconfitta con l’Osasuna. L’allenatore del Manchester City Guardiola (LaPresse) – IlVeggente.ittScontri diretti ine con il Burnley che proverà a fare bottino pieno contro lo Sheffield United ormai quasi ...