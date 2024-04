I Pirati del diamante. New Rimini all'esordio. Ma occhio alla formula

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Playball. La stagione del baseball italiano di Serie A comincia oggi e, in mezzo all’ennesima riforma che modificae struttura della competizione, è il gran giorno di New. Isono di scena a Parma suldel Crocetta (ore 15 e ore 20), primo avversario di un girone di ferro che comprende anche Ronchi, Padova, Rovigo e Cagliari. In gara1 di scena i pitcher di formazione italiana (Afi), nella serale possono salire sul monte anche gli stranieri. Stasera New, che schiererà Paredes, ritroverà come avversario Carrillo. "I ragazzi hanno trasmesso buone sensazioni – spiega il manager, Dorian Castro –. La squadra cresce, è unita e ha una gran voglia di misurarsi con gli avversari. Conosco Crocetta, sono sempre ad alti livelli e si sono rinforzati parecchio. Bene così, giocare ...