I Migliori anni - stasera su Rai1 | anticipazion - ospiti e cantanti della terza puntata del 20 aprile

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 20 aprile 2024) Terzo appuntamento con ‘I’, programma ideato e condotto da Carlo Conti. Dopo il successo delle prime due puntate, torna il varierà che porta i telespettatori alla scoperta degli ultimi decennistoria delle televisione. Vediamo insieme chi saranno glie quando andrà in onda. Idel 202024, sabato 20, andrà in onda lade ‘I’ con inizio alle 21.25 in prima serata su. Un appuntamento che vedrà ...