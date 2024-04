I livelli di anidride carbonica hanno superato un nuovo traguardo

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 20 aprile 2024) L’aumento deidinel 2023 Nel corso del 2023, iglobali di gas serraraggiunto la quota di 419 parti per milione, registrando un aumento del 50% rispetto al periodo precedente la rivoluzione industriale. Questo significa che attualmente l’aria contiene la metà in più di molecole dirispetto al 1750, un dato significativo che sta influenzando il clima terrestre. L’influenza dell’sul riscaldamento globale L’agisce da termostato per il pianeta Terra, in quanto la sua presenza nell’atmosfera determina il livello di riscaldamento del pianeta. Quando aumenta, tende a trattenere il L'articolo proviene da News ...