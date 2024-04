I bimbi dell’asilo curano il verde con le coccinelle

(Di sabato 20 aprile 2024) Piccole sentinelle verdi crescono. I bambinilanciano centinaia disugli alberi, "un insetticida naturale", pochi sanno che i famosi insetti portafortuna sono predatori di afidi. Lezione di biodiversità alla Rodari di Usmate "così proteggiamo gli alberi delle nostre scuole", spiega il Comune. L’operazione, inserita fra le azioni nell’appalto delper alzare il livello di qualità ecologica del borgo, è la fase operativa della lotta biologica per il controllo degli insetti. E si ripete ogni anno in zone diverse del territorio. Nel 2023 l’esperienza era toccata alle scuole Casati e Renzi. Così leaiuteranno a contrastare i parassiti dannosi, la scelta è caduta su questo coleottero perché è una delle specie che si ritrovano spontaneamente nella vegetazione. Bar.Cal.

