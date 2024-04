I bimbi dell’asilo curano il verde con le coccinelle

Il Chelsea ha asfaltato l’Everton con un secco 6 a 0 nel lunedì sera di Premier League. L’ottavo risultato utile consecutivo in campionato, però, è stato oscurato da un teatrino imbarazzante che ha ... (ilfattoquotidiano)

È indagata per presunte aggressioni verbali e fisiche nei confronti di piccolissimi ospiti di un ’asilo nido Romano, per questo è stata sospesa dal servizio. Carabinieri – repertorio – ... (ilcorrieredellacitta)