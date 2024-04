I bilanci di Prima Categoria. L'Azzurra è ancora in bilico

(Di sabato 20 aprile 2024) Ormai archiviato il discorso promozione, nelle ultime due giornate in, tengono banco i playoff e playout. Nel girone G il Savio deve mantenere la quarta posizione e domani è chiamato a un difficile confronto a Meldola, tuttavia praticamente salvo. Tante le ravennati coinvolte nella zona retrocessione: senza possibilità di salvezza il Santagata Sport, già in Seconda, è difficile anche la posizione delche dovrebbe vincere contro l’Edelweiss, per accorciare su Savarna e Sporting Predappio e quindi conquistare i playout. Di contro, nel girone E, la Virtus Faenza hauna piccola possibilità di approdare ai playoff anche se non sarà semplice. I manfredi giocano a Castel San Pietro contro la liberata del bomber Petrullo (15 gol) e sono obbligati a vincere per sperare, non solo di entrare tra ...

