Harry e Meghan lanciano due nuove serie Netflix

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 20 aprile 2024) Il principee la moglieMarkle lanceranno presto due nuovi programmi. Questa volta la coppia formata dal duca e dalla duchessa di Sussex non sfrutterà la vicinanza alla Famiglia Reale inglese. Stando alle notizie ufficiali, infatti, stanno semplicemente trasformando i loro hobby in un business. Ciascuno dei due curerà uno show, interamente dedicato ad una passione che lo caratterizza. Come riportato da Page Six, il principeMarkle si trovano nelle prime fasi di produzione di due nuovi progetti. La coppia, che ha siglato un accordo con il gigante dello streamer nel 2020 con il marchio Archewell Productions, sta lavorando a progetti che riguardano le categorie lifestyle e sport. L’ex attrice di Suits, infatti, sarà la protagonista di una ...