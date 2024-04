Guida TV Sky Cinema e NOW | November - I cinque giorni dopo il Bataclan - Sabato 20 Aprile 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di sabato 20 aprile 2024) Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su SkyUno HD, alle 21:15 sul canale 301, c'è "C'è ancora domani", l'esordio alla regia di Paola Cortellesi, che racconta la storia di Delia a Roma nel 1946, che spera in un futuro migliore per la sua famiglia. Mentre su SkyDue HD, alla stessa ora sul canale 302, puoi vedere "- Iil", un film che segue le indagini sugli attentati del 2015 a Parigi.Su SkyCollection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, c'è "Harry Potter e i Doni della Morte Parte II", il gran finale della saga che vede Harry e Voldemort affrontarsi a Hogwarts. Per una commedia per tutta la famiglia, su SkyFamily HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "Nonno, ...