Guida per l'abbazia di Soffena . I bambini sceglieranno la mascotte per farla scoprire

Cresce l'allarme in Italia dopo che negli scorsi giorni una scuola elementare di Castenaso, in provincia di Bologna, c'è stato un importante focolaio con 170 tra alunni e professori... (leggo)

Offrivano aiuti agli aspiranti guidatori, con tanto di pacchetti patente, con auricolari e microcamere utili per il superamento del l’esame . La polizia stradale di Lucca ha scoperto così un 45enne, ... (open.online)

Ambizioni e voglia di fare. Gli Europei giovanili di Nuoto , di scena a Vilnius (Lituania) dal 2 al 7 luglio, saranno un’occasione per vedere all’opera la nouvelle vague della vasca tricolore. Il Bel ... (oasport)

Guida ubriaca centra due auto e scappa via - Una donna di 46 anni, residente a Montemurlo, ha causato un incidente colpendo due auto in sosta e fuggendo. Dopo essere stata identificata grazie alle telecamere di videosorveglianza, è stata denunci ...lanazione

La Guida della Commissione Ue è difficile ma quella del Consiglio d'Europa forse no - Al momento manca un Partito che, in caso di vittoria o di ricerca di alleanze proponga il nome di Mario Draghi come proprio candidato alla Presidenza della Commissione. Ma vi sono sponsor possibili pe ...rainews

Biennale d'Arte: cosa vedere secondo la Guida di Francesco Vezzoli. Un itinerario d'autore - Non solo Arsenale e Giardini. A caccia di sabotatori, star e maestri queer ante litteram con l'artista presente a Venezia al Museo Correr con la mostra ...laprovinciapavese.gelocal