Guerra Israele-Hamas - le ultime notizie | DIRETTA

(Di sabato 20 aprile 2024)live dellatraoggi, sabato 20 aprileha contraccato l’Iran dopo il lancio di droni e missili partiti da Tehran e diretti in Terra Santa. Netanyahu, che pure non ha ufficialmente rivendicato l’operazione, ha optato per un attacco più che altro dimostrativo scegliendo di colpire la base militare di Isfahan. Gli Usa, come sottolineato dal sottosegretario di Stato americano Antony Blinken, non hanno avuto alcun ruolo nell’operazione né intendono farsi trascinare in una escalation in Medio Oriente. Il G7, intanto, ha messo in guardia da una escalation. Sul fronte Gaza, intanto, gli Usa hanno ribadito di essere contrari all’annunciata operazione israeliana a Rafah, mentre intanto, secondo il ministero della Salute palestinese, è arrivato a 34.012 il numero ufficiale ...