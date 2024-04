Guerra in Medio Oriente | bombardata in Iraq base militare di truppe filo-iraniane Fonti a Cnn | “Israele non è coinvolta”

A Gaza, in Israele, in Iran, “ci stiamo avvicinando davvero a una situazione di grandissimo pericolo”. Così Vincenzo De Luca nel solito punto stampa del venerdì pomeriggio. Analizzando la situazione ... (ilfattoquotidiano)

Se l’economia non risente delle tensioni della Guerra - Ed è previsto che continui così non solo per tutto l’anno in corso, ma anche per l’anno venturo. Non si tratta di cifre record, ma tuttavia prossime ...ilmattino

Diretta live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 20 aprile - Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, sabato 20 aprile. Tutte le informazioni. Scopri di più ...tpi

Netanyahu: "Non siamo come i nazisti". Scintille all'incontro con la ministra tedesca - Aspro colloquio su Gaza. Baerbock non ha creduto alle foto sui mercati pieni di cibo È massimo l'impegno della ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, per impedire una conflagrazione general ...ilgiornale