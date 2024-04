Guardiola | Il calcio è così L’anno scorso Lukaku colpisce Ederson e vinciamo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 aprile 2024)ha risposto alla domanda sull’eliminazione del Manchester City dalla Champions League e ritorna sulla finale delloanno contro l’Inter. Riferimento a. DETTAGLI ?in conferenza stampa prima della partita tra Manchester City e Chelsea di Fa Cup ritorna sulla Champions League e cita la vittoria contro l’Inter del: «Abbiamo vinto la Champions League perchécon una porta larga tre metri. Ora eliminati dalla Champions League? Non è la prima volta che succede nella mia vita. Loro hanno difeso per molto, molto, molto tempo. Chapeau. Penso che la mia squadra non sia in grado di farlo. Se dovessimo difendere tanti minuti nella nostra area, non siamo bravi, non potremmo farlo. ...