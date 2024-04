Gruber | Non si torna indietro Sechi è sicuro | il dato incontestabile su Israele

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 aprile 2024) Libero è stato definito da Lilliun giornale "bellicista". "Sei molto duro con gli studenti filo palestinesi nelle università italiane. Tutto il discorso pubblico è intriso della politica della guerra. Non temi anche tu che non si possa piùre?": così la conduttrice di Otto e mezzo ha chiesto a Mario, direttore del quotidiano in questione, di prendere parte alla discussione lanciata sul tavolo nel corso dell'ultima puntata. "Si torneràquando finiranno le guerre. Vorrei ricordare che siamo su tre fronti che hanno una matrice comune. L'Ucraina, Gaza e il Mar Rosso. Non lo dimentichiamo. Parliamo del commercio mondiale", ha risposto il giornalista, richiamando l'attenzione di tutti sulle tensioni scatenate dagli attacchi improvvisi dei ribelli Houthi alle ...