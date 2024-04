Granata - previsioni playoff Debutto con i baby Juve?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Ci sono ancora molte combinazioni in ballo per poter dire qualcosa di certo. Tuttavia appare assai probabile che per il Pontedera il primo avversario nei play off di sabato 4 maggio possa essere lantus Next Gen. Da capire se in casa o fuori. Due turni da giocare che mettono in palio sei punti (non ci sono scontri diretti) sono infatti più della distanza che separa la 10a posizione, occupata dal Rimini con 47 punti, dalla 6a, occupata dal Pescara con 52 punti, e quindi, in linea puramente aritmetica, ci sarebbe spazio anche per clamorosi ribaltoni. Ragionevolmente però il Pontedera, che è 7° e che nel suo calendario ospita l’Olbia e chiude a Carrara, finirà per sgomitare tra il 6° e l’8° posto. In queste tre posizioni infatti le squadre sono racchiuse in due soli punti: Pescara 52, Pontedera eNG 51. Sopra, al 5° posto, c’è il Gubbio a quota ...