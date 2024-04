Gp Cina - Verstappen vince Sprint Race

Il campione del mondo in modo prepotente vince la Sprint di Shanghai. Verstappen precede Hamilton , Perez, Leclerc e Sainz. Ritiriato Alonso.Continua a leggere (fanpage)

I risultati e l’ ordine di arrivo della sprint race del GP di Cina 2024 a Shanghai, quinto appuntamento del mondiale F1. Ottava vittoria in carriera su tredici sprint disputate per Max Verstappen , ... (sportface)

Il campione in carica, tornato a vincere in Giappone, resta il grande favorito, con Leclerc, Sainz e Perez a 10. Il belga, miglior tempo nelle qualifiche per la gara del sabato, vuole giocarsi le ... (sbircialanotizia)