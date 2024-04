Gp Cina | Verstappen vince la Sprint Race e Pole position

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 20 aprile 2024) Gp. L’attesa per la primaera molta e non ha deluso i tifosi e gli appassionati delle gare automobilistiche L’attesa per la primadella stagione era molta e non ha deluso i tanti appassionati che si aspettavano una bella lotta da un esito apparso scontato fin dall’inizio. Emozione al via con Hamilton, partito secondo dietro Norris che attacca subito il pilota della McLaren costringendolo ad andare largo ed a perdere molte posizioni. Dietro inizia la bagarre con Sainz che attaccama senza riuscire nel sorpasso. Dopo le concitate fasi iniziali la gara ha un paio di giri tranquilli con Hamilton che manteni il comando su Alonso e. Il campione olandese, rompe gli indugi al giro sette e sfruttando il motore ...