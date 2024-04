Gp Cina - Verstappen in pole position

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 20 aprile 2024) 10.30 Maxdomina le qualifiche a Shanghai e partirà in. In prima fila l'altra Red Bull, di Perez,a 3 decimi. Ottimo Alonso che porta l'Aston Martin in seconda fila,completata dalla McLaren di Norris. In terza Piastri e Leclerc, poi Sainz (i tre sono separati da pochi millesimi) e Russell. In Q1 la sorpresa negativa è Hamilton (18°) che sbaglia nelle ultime curve e viene eliminato. In Q2, testacoda di Sainz che tocca le barriere: bandiera rossa, alla ripresa la Ferrari dello spagnolo è pienamente efficiente.