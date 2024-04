Gp Cina - Verstappen domina la Sprint | Leclerc quarto

Se la sprint race va al cannibale olandese, i Ferrari sti rischiano più volte il contatto in gara. Stizzita la reazione del monegasco al box: "Lotta più con me che con gli altri". Hamilton fuori ... (ilgiornale)

Buongiorno amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA Live delle qualifiche del GP di Cina 2024 di F1. L’appuntamento è per le ore 9.00 di sabato 20 aprile. In precedenza, all’alba italiana (5.00), ... (oasport)

F1, le qualifiche del Gp Cina 2024: dove e a che ora vederle in tv - E' tutto pronto a Shanghai per delinare la gliglia di partenza dopo la novità Spint che ha visto Max Verstappen chiudere al primo posto ...corrieredellosport

F1, Gp Cina: a Verstappen la prima Sprint Race dell'anno, quarto Leclerc - Max Verstappen ha vinto la gara Sprint del Gp di Cina, la prima della stagione del mondiale di Formula 1. Sul circuito di Shanghai, il campione della Red Bull, ha preceduto la Mercedes di Lewis ...napolimagazine

