Gp Cina - doppietta Red Bull nelle qualifiche | pole a Verstappen

(Di sabato 20 aprile 2024) (Adnkronos) -Reddel Gp dellaa Shanghai. A conquistare laposition, la centesima per la scuderia angloaustriaca è il solito Max. L'olandese, tre volte iridato, centra la quinta partenza al palo consecutiva con il tempo di 1'33"660 precedendo il compagno di squadra, il messicano Sergio Perez (1'33"982) e lo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso (1'34"148). Seguono le due McLaren del britannico Lando Norris (1'34"165) e dell'australiano Oscar Piastri (1'34"273). Sesto e settimo posto per le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1'34"289) e dello spagnolo Carlos Sainz (1'34"297).domina la Sprint: Leclerc quarto L'olandese Maxdomina la gara sprint del ...

La Lazio è stata eliminata agli ottavi di finale della Champions League . I biancocelesti sono stati sconfitti dal Bayern Monaco per 3-0 nel ritorno degli ottavi di finale, dopo che i capitolini si ... (oasport)

Kylian Mbappé porta il Paris Saint-Germain ai quarti di finale in Champions League, eliminando la Real Sociedad . Dopo il gol del vantaggio... (calciomercato)

