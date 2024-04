Gotti | Il Lecce non è salvo Obiettivo 36 punti per la Serie A

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 20 aprile 2024) Le parole dell’allenatore delin vista della sfida contro il Sassuolo: match importante per raggiungere la salvezza In conferenza stampa, in vista della gara contro il Sassuolo, ha voluto parlare così della sfida contro ill’allenatore pugliese. «I presupposti sono gli stessi di-Empoli. Ho il focus su di noi, sulla