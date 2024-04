Gli sprechi della P.a valgono in Italia 500 miliardi di euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Glipolitica eP.A. costano aglini qualcosa come 500di, l'equivalente di più di 8.470a cittadinono, neonati compresi. E proprio per tagliare gli sperperi arriva una proposta di legge di iniziativa popolare che sarà presentata lunedì 22 aprile in Cassazione, promossa dal comitato "Stiamo Uniti" costituito da Adusbef, Anildd, Codacons, Comitato dei 500 e Unione Popolare. I promotori avranno poi 2 mesi di tempo per raccogliere le 50.000 firme richieste. "Non esistono numeri ufficiali e certificati, ma ad esempio i famosi "enti inutili" pesano per circa 10disulle spallecollettività, le inefficienze del trasporto pubblico locale ...